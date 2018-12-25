Вторник, 25 Декабря 2018 года
07:30:49 МСК

Китай переживает бум зимнего туризма 2017 — 2018 годов

Общество

В указанный период доход от туризма составил 330 млрд юаней ($47,9 млрд), что на 22% выше, чем за тот же период годом ранее

Пекин, 25 декабря 2018, 07:05 — REGNUM  Около 197 млн поездок совершили китайские путешественники в зимний период 2017 — 2018 годов, что на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

В указанный период доход от туризма составил 330 млрд юаней ($47,9 млрд), что на 22% выше, чем за тот же период годом ранее, говорится в докладе Центра обработки данных при Министерстве культуры и туризма КНР. Согласно докладу, прогнозируемое количество туристов зимой 2021 — 2022 годов достигнет 340 млн человек, а доход взлетит в два раза — до 680 млрд юаней. Инвестиции в зимний туризм также возросли, составив 540 млрд юаней в зимний период 2017 — 2018 годов, если верить неокончательной статистике.

Как сообщало ИА REGNUM, усиленное развитие зимнего туризма в Китае связано также с тем, что в 2022 году Китай проведет Зимнюю Олимпиаду в Пекине. В связи с этим, в северных и северо-восточных провинциях Хэбэй, Цзилинь и Хэйлунцзян усиленными темпами государство занимается развитием туристической инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская провинция Хайнань поставила исторический рекорд по туристам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить