В Прикамье утроили темпы капитального ремонта жилья

Пермь, , 06:59 — REGNUM В Пермском крае утроились темпы капитального ремонта жилья. Об этом журналистам заявил генеральный директор краевого фонда капремонта Дмитрий Баранов.

За 2018 год было отремонтировано 410 домов. При этом за 2015−2017 годы это количество было на отметке 457 домов.

Он также добавил, что в 2017—2018 годах в 190 домах было заменено 490 лифтов. В данный момент объявлены аукционы на замену ещё 362 лифтов.

Кроме того, в 2018 году было начато комплексное обследование жилого фонда Прикамья. Уже проверено более 1000 домов. К 2020 году предстоит проверить 9043 дома.