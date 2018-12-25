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Землетрясение в Тибете: тысячи человек эвакуированы, людям оказывают помощь

Общество

Местные власти приготовили палатки, тёплые одеяла и одежду, а также медицинские принадлежности и лекарства

Лхаса, Китай, 25 декабря 2018, 06:42 — REGNUM  Более 2,1 тыс. человек были эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,8 в уезде Шэтонгмён городского округа Шигадзе в Тибетском автономном районе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Расследование последствий землетрясения в Тибете показало, что удалось избежать жертв среди населения, однако некоторые дома в сельской местности пострадали из-за толчков: по фасадам пошли трещины. Местные власти приготовили палатки, тёплые одеяла и одежду, а также медицинские принадлежности и лекарства для помощи пострадавшим. Автомобильное, железнодорожное и авиасообщение наряду с телекоммуникациями в результате толчков не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тибете в 3:32 по местному времени 24 декабря. Эпицентр толчков залегал на глубине 8 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в китайском Тибете

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Землетрясения
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