Китайская провинция Хайнань поставила исторический рекорд по туристам

Санья, Китай, , 05:34 — REGNUM Количество иностранных туристов в островной провинции Хайнань на самом юге Китая достигло 1,1 млн человек за 11 месяцев 2018 года, что на 12,6% выше, чем за тот же предыдущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Показатель стал историческим рекордом для провинции, сообщили в местном департаменте туризма. Туристы обеспечили доходы в размере $680 млн за указанный период, что выше, чем в 2017 года на 10,8%.

Для того, чтобы добиться такого результата, власти провинции запустили 26 новых международных рейсов в 2018 году, а их общее количество составило 74. К 2020 году планируется увеличить общее количество международных рейсов до 100.

Напомним, что в рамках программы привлечения иностранных туристов в провинцию, власти организовали безвизовый режим для гостей из 59 стран мира, если те прибудут в провинцию прямым рейсом из своей страны. К 2020 году Хайнань должны посетить более 2 млн иностранных туристов в год в среднем, что на 25% выше показателя 2018 года.

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