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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в китайском Тибете

Общество

Толчки были зафиксированы в 3:32 по местному времени 24 декабря, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC)

Лхаса, Китай, 25 декабря 2018, 05:23 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в уезде Шэтонгмён городского округа Шигадзе в Тибетском автономном районе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 3:32 по местному времени 24 декабря, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр толчков залегал на глубине 8 км по координатам 30,32 градусов северной широты и 87,64 градуса восточной долготы.

Как сообщили в уездном правительстве, в настоящее время специальный персонал занимается оценкой разрушений. Пока информации о жертвах или пострадавших не поступало. Телекоммуникационная инфраструктура также не пострадала. К настоящему моменту зафиксированы лишь небольшие трещины на некоторых сельских зданиях уезда.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в 19:08 по Пекинскому времени 20 декабря. Жертв и повреждений не было зафиксировано.

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Землетрясения
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