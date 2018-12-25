В столице Камчатки отменили уроки

Петропавловск-Камчатский, , 05:27 — REGNUM Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за плохой погоды, сообщили 25 декабря в пресс-службе администрации города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смен во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены», — сообщили в администрации.

Уточняется, что не будут 25 декабря проводиться также занятия в учреждениях дополнительного образования. Между тем работа детских садов продолжается в обычной режиме.

Городская администрация призывает перенести новогодние мероприятия на 27 и 28 декабря. Владельцев автомобилей призвали не пользоваться машинами, а ехать на работу на общественном транспорте.

Напомним, с 25 по 27 декабря МЧС РФ по Камчатскому краю объявило повышенную опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок. Объявлено штормовое предупреждение. Лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

Самопроизвольный сход лавин также возможен на горных территориях Петропавловска-Камчатского, в Усть-Большерецком, Елизовском (особенно бассейна реки Паратунка), Соболевском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах. Возможен сход снежных масс с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря на Камчатке у Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очаг подземных толчков располагался на глубине 85 км.

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