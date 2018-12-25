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В Британии запретили посредникам продавать домашних животных

Общество

Теперь животных младше шести месяцев не купить в магазине

Лондон, 25 декабря 2018, 04:55 — REGNUM  Правительство Великобритании одобрило запрет на продажу котят и щенков при помощи посредников, в том числе и магазинов, заявил министр по вопросам защиты животных Соединенного Королевства Дэвид Ратли, сообщает Associated Press.

Сообщается, что желающим приобрести домашнее животное возрастом младше шести месяцев необходимо будет обратиться к заводчикам или в приют. По мнению Ратли, эта мера должна урегулировать деятельность питомников и предпринимателей. Отмечается, что эту инициативу поддержали 95% голосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об обращении с домашними животными. Этот закон регулирует отношения в области обращения с животными для их защиты и соблюдения принципов гуманности.

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Животноводство
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