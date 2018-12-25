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Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

Общество

Финал конкурса проходил в концертном зале Vegas City Hall

Москва, 25 декабря 2018, 04:22 — REGNUM  В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.

Финал конкурса проходил в концертном зале Vegas City Hall. Второе место на конкурсе заняла 25-летняя Анна Любенко, а третье место досталось 24-летней Екатерине Лагман. Всего в финале конкурса участвовали 49 девушек.

Напомним, впервые конкурс «Мисс Москва» провели в 1996 году. В прошлом, 2017 году, победительницей конкурса стала 21-летняя Елизавета Лопатина, переехавшая жить в столицу из Челябинска.

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