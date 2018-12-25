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Санта-Клаус вторгся в российское воздушное пространство

Общество

И успел побывать над Москвой и Петербургом

Вашингтон, 25 декабря 2018, 03:50 — REGNUM  Санта-Клаус в ходе ежегодного кругосветного путешествия пролетел над российскими городами, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) на своей странице в Twitter.

Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе. Его перемещения отслеживают американские военные, которые ведут прямую трансляцию его путешествия. Отмечается, что Санта-Клаус уже пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом в ходе своего путешествия.

Напомним, Объединенное командование ПВО США и Канады следит за рождественскими перемещениями Санта-Клауса с 1955 года. Тогда произошел курьезный случай: один из американских магазинов призывал детей позвонить Санте и указал неверный номер. В итоге на звонки детей пришлось отвечать NORAD. С тех пор и сложилась традиция, когда американские ПВО следят за перемещениями Санта-Клауса.

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