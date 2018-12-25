Алтайский края накроют морозы до минус 40°С

Барнаул, , 03:26 — REGNUM Сильные морозы ожидаются в Алтайском крае с 25 по 28 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, в эти дни в регионе столбики термометров могут опуститься до минус 30…35°С, местами — до минус 35…40°С.

«Неблагоприятный прогноз доведён до руководителей экстренных и аварийных служб, глав муниципалитетов, сельских старост», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, аварийные бригады ЖКХ, дорожные и аварийно-спасательные службы, ГИБДД, подразделения МЧС России, представители медучреждений находятся в готовности к немедленному реагированию.

Кроме того, спасатели просят жителей Алтайского края позаботиться о собственной безопасности. В частности, соблюдать пожарную безопасность, теплее одеваться, отменить прогулки и дальние поездки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, холода пришли не только в Алтайский край, но и в другие регионы Сибири. Например, жителей Омской области предупредили о морозах до минус 40 °C и ниже.

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А в Иркутскую область и вовсе идут морозы до минус 50−55°С (в пониженных формах рельефа).

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