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В аэропортах Москвы отменено и задержано около 80 авиарейсов

Общество

Снегопад осложнил работу аэропортов московского авиаузла

Москва, 24 декабря 2018, 23:20 — REGNUM  Около 80 авиарейсов отменено и задержан в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

На текущий момент в аэропорту «Внуково» отменён один рейс, ещё 20 рейсов задерживается. В «Домодедово» отменено 12 рейсов и 16 рейсов задержано. В «Шереметьево» задерживается 30 рейсов.

В аэропорту «Жуковский» все авиарейсы следуют по расписанию.

Напомним, ранее сегодня в мэрии Москвы сообщили, что с начала зимы в столице выпало уже около 50 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега будут идти в Москве всё неделю.

Ситуация на столичных дорогах также затруднена. Пробки вечером 24 декабря достигли 9 баллов из 10 возможных.

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