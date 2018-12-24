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Московский метрополитен выставит на продажу старые указатели

Общество

Старые лайтбоксы из столичной подземки появятся в сувенирном магазине на станции «Маяковская»

Москва, 24 декабря 2018, 21:50 — REGNUM  Демонтированные старые указатели из Московского метрополитена с 25 декабря будут выставлены на продажу. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Любой желающий сможет приобрести указатели в сувенирном магазине на станции «Маяковская» или в информационном центре на станции «Тушинская». Забронировать понравившийся лайтбокс можно будет также через официальный сайт метрополитена.

Отмечается, что решение о продаже старых указателей было принято по итогам опроса в социальных сетях, в котором приняло участие более 1,6 тысячи человек, и 84% из них поддержали идею подарить старым указателям «вторую жизнь».

На продажу будут выставлены два типа указателей: световые и несветовые. Среди них — указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линии, указатели выхода в город, лайтбоксы «Держитесь левой стороны», «Вход в метро», «Переход», «Нет прохода», «Полиция», «Переход прекращается в 1 час ночи» и другие.

Как пояснили в пресс-службе, при определении стоимости каждого указателя принимались в расчёт состояние и изношенность конструкции, историческая ценность (сняты с центральных или нецентральных станций), а также учитывалась мировая практика.

Стоимость световых конструкций составит от 6250 до 10 000 рублей, несветовых — от 1500 до 3500 рублей.

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Строительство метрополитена
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