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В Прикамье ещё один долгострой готов принять жильцов

Общество

Дом строили пять лет

В Прикамье ещё один долгострой готов принять жильцов
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Ключи от дома

Чайковский, Пермский край, 24 декабря 2018, 20:12 — REGNUM  В пермском городе Чайковском Госстройнадзор принял девятиэтажный дом, строительство которого растянулось на пять лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве строительства и архитектуры.

Дом на улице Камская, 9 начали строить в 2013 году. Сдать объект планировали в третьем квартале 2016-го. Но сроки были нарушены.

В итоге застройщик — компания «РСУ-6» — всё же довёл объект до ума. И теперь на руках у застройщика заключение комиссии Госстройнадзора Пермского края о соответствии дома всем необходимым строительным нормам и требованиям. Скоро в здание заселятся 72 семьи.

В краевом минстрое добавили, что с середины 2017 года на территории Прикамья было введено в эксплуатацию девять проблемных домов — 103 тыс. кв. метров жилья. Квартиры получили 1150 семей.

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Проблемы долевого строительства жилья
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