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Депутат Рады: «новогодний стол» для граждан подорожал почти на 20%

Общество

Подорожали зеленый горошек, хлеб, колбаса, огурцы и другие продукты

Депутат Рады: «новогодний стол» для граждан подорожал почти на 20%
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 24 декабря 2018, 20:16 — REGNUM  Цена на продукты для «новогоднего стола» за год на Украине повысилась на 18%, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Михаил Папиев, сообщают 24 декабря «Украинские новости».

По его словам, граждане Украины будут вынуждены потратить на продукты для очень скромного «новогоднего стола» порядка 3 тыс. гривен (7,4 тыс. рублей). Также Папиев отметил, что за год подорожали многие продукты: хлеб — на 19,6%, морковь — на 65%, соленые огурцы — на 33%, зеленый горошек — на 25%, вареная колбаса — на 12%.

Напомним, кризис на Украине начался после государственного переворота в Киеве в 2014 году, который якобы был организован для того, чтобы граждане стали жить «как в Европе». В реальности же цены на услуги ЖКХ увеличились более чем в десять раз, продукты подорожали, а зарплаты так и не стали больше.

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