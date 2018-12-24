ФСИН: В мордовской колонии №14 использовался рабский труд

Москва, , 19:56 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила информацию об использовании рабского труда в мордовской исправительной колонии №14. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

Поводом для проведения проверки в ИК-14 УФСИН по Мордовии послужила жалоба одной бывшей заключенной этой тюрьмы — Индиры Багаевой. Та посчитала, что условия труда в колонии попросту рабские.

По словам Максименко, в ходе проверки было установлено, заключенные занимались пошивом одежды с семи утра по дачу ночи. Причиной столь длинного рабочего дня были «левые» заказы для коммерческих компаний.

По итогам проверки должности уже лишился руководитель исправительной колонии Юрий Куприянов. Все данные проверки были запротоколированы и переданы в Следственный комитет. решается вопрос о возбуждении в отношении Куприянова уголовного дела.

Примечательно, что проверка колонии проводилась скрыто. Работники центрального аппарата ФСИН пришли в колонию с предписанием о проведении проверки. Пока они находились у начальника колонии, сотрудники ИК-14 успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части. Но проверяющим удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии. С помощью этих записей и было подтверждено, что заключенные женщины работали по 18 часов в сутки.