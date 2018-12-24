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Депутат Госдумы от Югры: «Желаю всем нам сохранения целостности России»

Общество

Депутат Владимир Сысоев поздравляет жителей России с наступающим Новым годом

Депутат Госдумы от Югры: «Желаю всем нам сохранения целостности России»
Иллюстрация: Фото предоставлено пресс-службой отделения ЛДПР по ХМАО-Югре
Заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев

Ханты-Мансийск, 24 декабря 2018, 19:46 — REGNUM  Для граждан Российской Федерации в наступающем 2019 году важны целостность государства, уважение прав его населения и соседних народов. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев (ЛДПР) в своём новогоднем поздравлении.

«Желаю всем нам в 2019 году сохранения территориальной целостности России, так как целостность государства, уважение прав его населения и соседних народов — главное условие политического развития страны. Желаю, чтобы россияне были уверены в защите и покровительстве нашего государства и за его пределами, имели все возможности для собственного развития и благополучия своей семьи. Желаю весь 2019 год находиться в круговороте счастья, успеха и радости! Всем отличного настроения!» — говорит парламентарий.

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