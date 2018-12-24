В ЛНР почти на 60% снизилась смертность на производстве

Луганск, , 19:24 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 2018 год количество погибших на производстве работников сократилось на 58% по сравнению с 2017 годом, заявил государственный инспектор промышленной безопасности и охраны трудов отдела организации надзора и учета травматизма государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Игорь Рыжов, сообщает 24 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, Госгорпромнадзор проводил в течение года мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников. В результате на производстве в 2018 году погибли 13 человек, тогда как в 2017 году — 31 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в ЛНР создадут инспекцию труда, занимающуюся охраной здоровья и жизни работников республики.