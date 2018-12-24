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Пекинская полиция отчиталась о борьбе с киберпреступностью

Общество

В рамках кампании задержаны более трех тысячи подозреваемых

Пекин, 24 декабря 2018, 18:54 — REGNUM  В Пекине в 2018 году раскрыто более 6,6 тыс. дел, связанных с нарушениями в сфере интернета. По ним задержано свыше 3,1 тыс. подозреваемых, информирует 24 декабря Синьхуа со ссылкой на сообщение пекинской полиции.

Так, в начале декабря в столичном районе Чанпин по подозрению на посягательство на персональные данные граждан были задержаны двое злоумышленников, которые смогли завладеть более, чем 100 тыс. сообщений о частных капиталовложениях и управлении активами.

По признанию задержанных, с 2016 года им удалось незаконно «заработать» более 200 тыс. юаней (около 29 тыс. долларов).

Пекинская полиция также отчиталась о запущенной в начале года специальной кампании по борьбе с хакерскими атаками, кибермошенничеством, порнографией, азартными игра ми и интернет-торговлей наркотиками. В рамках кампании различные наказания получили около 1 тыс. интернет-компаний.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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