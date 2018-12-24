«Лидерам России» предстоит доказать свою социальную ответственность

Москва, , 18:47 — REGNUM Социальная ответственность — это та компетенция, по которой оцениваются «Лидеры России» с точки зрения полуфинала и выхода в финал. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказала ректор РГСУ, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Наталья Починок.

«Социальная ответственность — это была и есть та компетенция, по которой оцениваются «Лидеры России» с точки зрения полуфинала и выхода в финал, и для того, чтобы только оценить, насколько конкурсант социально активен и результативен, наблюдательный совет поддержал подход, когда каждый из полуфиналистов сможет в инициативном порядке выбрать ту социальную тему, которая волнует прежде всего его и волнует с точки зрения проблем, которые есть в том конкретном городе, где он живёт, — сказала Починок. — Соответственно, будет предложено представить этот проект самостоятельно. Не просто организовать и отойти в сторону, но и принять самое непосредственное участие. Очень много социальных проектов уже реализуется. Перечень тех проектов, которые можно реализовать на своей территории в том городе, где живёт конкурсант, он очень богат».

При этом Починок отметила, что организаторы конкурса хотели бы, чтобы конкурсант посмотрел на то, что уже сделано, а главное, на то, что ещё конкретно следует сделать в его городе.

«Главное, чтобы эти проекты были не разовыми и чтобы этот проект смог укорениться», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря состоялся брифинг, посвящённый подведению итогов дистанционного этапа отбора на Конкурсе управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. В ходе брифинга организаторы рассказали о нововведениях следующего, очного этапа — региональных полуфиналов. В 2018 году, как и в прошлом, участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий.

«Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона, — сказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. — При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий».

По словам Кириенко, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы.

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