Сергей Кириенко назвал условие пропуска в финал конкурса «Лидеры России»

Москва, , 18:29 — REGNUM Одним из условий выхода в финал конкурса «Лидеры России» станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 24 декабря.

«Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий», — сказал Кириенко.

По его словам, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы.

«Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», — подчеркнул он.

Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

Полуфиналистов в этом году значительно больше, чем было в прошлом — 3294 человека, тогда как год назад к очным полуфиналам был допущен 2691 участник.

Организаторы конкурса 2018−2019 гг. приняли решение увеличить число полуфиналистов в трех федеральных округах, где была зафиксирована самая высокая конкуренция. В Северо-Западном и Приволжском федеральных округах региональная квота возросла с 300 до 400 человек, в Центральном — с 600 до 900, во всех остальных, кроме Северо-Кавказского, число полуфиналистов составило порядка 300 участников. В СКФО на полуфинал приглашено около 200 человек.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей"учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года в целях создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

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