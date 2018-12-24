РСТ не ждёт отказов граждан РФ от туров в Барселону из-за угрозы терактов

Москва, , 18:21 — REGNUM Предупреждение Госдепартамента США о возможных терактах в Барселоне «не произведёт впечатления» на российских граждан и вряд ли приведёт к отказам от уже приобретённых ими туров, заявила 24 декабря пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Вряд ли туристы будут отказываться от купленных туров из-за гипотетической опасности. Тем более что в случае аннуляции обязательно попадут на штрафы, поскольку МИД России никаких преграждений по поводу Барселоны не делал», — приводит её слова «Интерфакс».

Пресс-секретарь РСТ отметила, что туристы из России как правило не реагируют и на предостережения российских ведомств.

По её словам, новогодние продажи уже прошли, и Барселона значится в числе лидеров спроса на вылеты в период с 28 декабря по 6 января.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США предупредил о высоком уровне террористической опасности в Барселоне во время рождественских и новогодних праздников. В американском ведомстве подчеркнули, что «террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места».

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