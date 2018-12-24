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Делягин: «Желаю России найти дорогу из национального предательства 1987 г.»

Общество

Известный экономист поздравил граждан РФ с Новым годом

Делягин: «Желаю России найти дорогу из национального предательства 1987 г.»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Михаил Делягин

Москва, 24 декабря 2018, 17:57 — REGNUM  В новом — 2019 году — РФ нужно выйти на принципиально другой путь развития, убежден экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун наступающего праздника Нового года.

«Позвольте от всей души от всего сердца поздравить всех с Новым годом и пожелать Вам счастья, здоровья и удачи, — сказал он, обращаясь к гражданам Российской Федерации. — Чтобы наша страна не рухнула в новом году, несмотря на все усилия ее доблестного руководства. Чтобы политика государства по разрушению повседневной жизни нас с Вами не зашла слишком далеко. Чтобы нас радовали наши близкие и чтобы мы радовали наших близких. И чтобы в 2019 году мы смогли нащупать, придумать и начать строить дорогу, которая выведет нас из национального предательства, начавшегося в 1987 году».

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Новый год
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