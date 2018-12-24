В Тюменской области более 46 тыс. пенсионеров живут за чертой бедности

Тюмень, , 18:10 — REGNUM В Тюменской области 46 861 пенсионеров живут за чертой бедности. Ровно столько неработающих людей на заслуженном отдыхе получают пенсию ниже прожиточного минимума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Пенсионного фонда России по Тюменской области.

С 1 января 2019 года прожиточный минимум пенсионера в Тюменской области составил 8 тыс. 846 рублей. Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже установленного минимума пенсионера в регионе, получают федеральную социальную доплату к пенсии.

Отмечается, что социальная доплата предназначена исключительно неработающим пенсионерам.

«В случае трудоустройства пенсионер, получающий социальную доплату, обязан безотлагательно сообщить об этом в Пенсионный фонд для предотвращения переплат бюджетных средств по вине получателя», — поясняют в ПФР.

По данным Тюменьстата, на 1 января 2018 года в регионе насчитывалось 394 тысячи пенсионеров. Размер средней пенсии составлял 14 300 рублей.