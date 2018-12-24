Рязанские депутаты: увеличение взноса за капремонт – издевательство

Рязань, , 17:27 — REGNUM Депутаты Рязанской городской думы назвали «издевательством» увеличение минимального размера взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов. Как сообщил 24 декабря портал RZN.Info, в городе до сих пор не завершен ремонт в 38 домах, в 15 из них идет ремонт крыши. При этом работы должны были завершиться еще в октябре 2018 года.

Именно в связи с тем, что программа капитального ремонта выполняется не должным образом, увеличение взноса с 8,02 руб. до 11,65 руб., по мнению депутатов, — не что иное, как издевательство.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Рязанской области утвердило новый тариф, несмотря на многочисленные вопросы. Так, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта направили в правительство региона обращение с просьбой пояснить необходимость такого резкого повышения. К слову, предыдущее повышение было в ноябре 2017 года. До этого областные депутаты приняли поправки в законодательство, которые разрешили увеличивать минимальный размер взноса раз в год, а не раз в три года, как это было раньше.

Отметим, что в 2018 году у регионального фонда капремонта достаточно большие проблемы с выполнением плана. Как ранее заявляла глава фонда Марина Бондарева, к 1 декабря 2018 года было выполнено 670 видов работ из запланированных 1299. Многие работы были перенесены на 2019 год.

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