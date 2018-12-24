Черняховский: «Побеждать можно, когда готов к долгой борьбе» в Новом году

Москва, , 18:00 — REGNUM В 2019 году гражданам РФ следует набраться стойкости и мужества, убеждён политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«Желаю отпраздновать не шумно, — сказал политолог. — Новый год — это ожидание чуда, а чудо шумным не бывает. Не орать на улицах и меньше стрелять в воздух. Это дурная культура. Во-вторых, хочется пожелать, чтобы 2019 год был годом побед и в первую очередь, чтобы граждане страны добились отмены пенсионной реформы. В-третьих, чтобы они были свидетелями и, может быть, даже приняли участие в освобождении Украины от евронацистской оккупации. В-четвертых, хочу пожелать мужества и стойкости, потому что на этом ничего не заканчивается. Побеждать можно только тогда, когда ты готов к долгой борьбе, а не к крикам «Ура!» при первых удачах».