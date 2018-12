Конец Blizzard? Более ста сотрудников уволилось по «собственному желанию»

Корк, Ирландия, , 17:59 — REGNUM В ирландском офисе компании Blizzard более ста сотрудников добровольно покинули рабочие места за солидную денежную компенсацию, сообщает Eurogamer. Официальной информации по этому поводу нет, но источник издания считает, что такие меры вызваны давлением со стороны компании Activision. Геймеры, обеспокоенные этой новостью, исчитают, что подобные меры означают «скорый конец Blizzard».

В Blizzard существует специальная программа «Карьерный перекрёсток». Она предлагает выгодные условия для тех сотрудников, которые решили добровольно уйти из компании. Как сообщает источник Eurogamer, в городе Корк, в Ирландии, «перекрёстком» воспользовались свыше 100 сотрудников после того, как руководство предложило эту меру не менее пяти раз за последние несколько месяцев. Сообщается, что итоговые суммы компенсации оказались настолько значительными, чтобы работники не смогли от них отказаться. Все сотрудники, прошедшие через «перекрёсток», покинут Blizzard в конце декабря.

Источник Eurogamer сообщает, что все покинувшие компанию работники были частью отдела поддержки пользователей. Геймеры опасаются, что эта мера скажется на общем качестве поддержки, однако в Blizzard заявляют, что эта функция для пользователей останется на прежнем уровне. Эксперты полагают, что политика Blizzard на конец 2018 года заключается в сокращении расходов и увеличении выпуска новых игр.

Геймеры посчитали эти новости плохим знаком. Пользователи видят все проблемы Blizzard в сотрудничестве с Activision. Не забыли игроки и о провальном анонсе игры Diablo Immortal.

«А вот не надо было объединяться с Activision на их условиях. Как по мне, это сотрудничество не дало Blizzard ничего хорошего, одни проблемы, хотя пока еще мелкие», — пишет Arkoth24.

«А надо было просто анонсировать Diablo 4…», — пишет iqrity.

«С одной стороны, Blizzard нужен пинок. С другой, явно не от Котика (Бобби Котик, президент Activision Blizzard) и Activision, с их «эффективными менеджерами», загнавшими в могилу или избавившихся от большинства успешных франчайзов некогда здоровенной компании, и оставив буквально парочку самых дойных. Это не то, чего заслуживают Blizzard», — пишет AlexDC.

Напомним, что ранее компания Blizzard сообщила о прекращении активной поддержки своей игры Heroes of The Storm. Тогда YouTube-блогер с ником Maditdrakes создал видеоролик, пародирующий трейлер будущего фильма «Мстители: Финал». Всех супергероев автор заменил на персонажей видеоигры Heroes of The Storm, а злодея Таноса на «жадную компанию Activision». Пользователи поддержали позицию автора ролика, отмечая пагубное влияния Activision на Blizzard.

