Переименование УПЦ похоже на метки для евреев времён Холокоста — иерей УПЦ

Киев, , 16:53 — REGNUM Попытки изменить название канонической Украинской православной церкви напоминают историю с нашивками в виде «звёзд Давида» на одежде евреев во время Второй Мировой войны, заявил иерей УПЦ Николай Данилевич 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Изменение названия для УПЦ и попытки переименовать нас в «РПЦ на Украине» — это, по сути, те же самые жёлтые звёзды для евреев Германии во времена Холокоста», — заявил он.

По сути, украинские власти своим законом назначают врагов:

«Огромное количество граждан Украины искусственно делают врагами в своей стране, противопоставляя их другой части общества», — отметил священнослужитель.

Он также считает, что государство законодательно закрепляет образ УПЦ как врага, который ранее был сформирован украинскими СМИ.

Напомним, 17 декабря депутат Верховной рады и бывший лидер неонацистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош написал на своей странице в социальных сетях, что каноническая Украинская православная церковь является «оружием в руках Путина», и призвал охотиться на «московских попов».

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