Понедельник, 24 Декабря 2018 года
17:43:42 МСК

Переименование УПЦ похоже на метки для евреев времён Холокоста — иерей УПЦ

Общество

Украинские власти метят врагов для дальнейшей расправы

Киев, 24 декабря 2018, 16:53 — REGNUM  Попытки изменить название канонической Украинской православной церкви напоминают историю с нашивками в виде «звёзд Давида» на одежде евреев во время Второй Мировой войны, заявил иерей УПЦ Николай Данилевич 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Изменение названия для УПЦ и попытки переименовать нас в «РПЦ на Украине» — это, по сути, те же самые жёлтые звёзды для евреев Германии во времена Холокоста», — заявил он.

По сути, украинские власти своим законом назначают врагов:

«Огромное количество граждан Украины искусственно делают врагами в своей стране, противопоставляя их другой части общества», — отметил священнослужитель.

Он также считает, что государство законодательно закрепляет образ УПЦ как врага, который ранее был сформирован украинскими СМИ.

Напомним, 17 декабря депутат Верховной рады и бывший лидер неонацистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош написал на своей странице в социальных сетях, что каноническая Украинская православная церковь является «оружием в руках Путина», и призвал охотиться на «московских попов».

Читайте также: Депутат Верховной рады призвал охотиться на «московских попов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить