Обновление в Twitter спровоцировало борьбу между пользователями

Нью-Йорк, США, , 17:15 — REGNUM Twitter представил обновление, благодаря которому можно отследить, какая операционная система установлена на смартфоне пользователя — iOS или Android. Юзеры встретили новую функцию без энтузиазма и даже обвинили социальную сеть в разжигании войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/grandetheftautm/status/1077039442840485888

Пользователи отмечают, что это спровоцировало некую войну между клиентами разных операционных систем. Учитывая, что между ними и так зачастую возникает недопонимание, Twitter сделал эту борьбу еще «кровавее».

"Twitter сделал все эти батлы Android vs iOS кровавее», — считает Bamenda_pickin.

https://twitter.com/norm/status/1076974216904404992

«Это обновление только увеличивает пропасть между пользователями iOS и Android. Оно провоцирует пользователей iOS высмеивать тех, кто пользуется Android», — пишет Thelastrm.

Ранее компания Apple выпустила новую версию iOS 12.1.2, которая тоже не обошлась без критики со стороны пользователей. Через несколько дней после выхода обновления у клиентов из Северной и Южной Америки, Европы и Азии возникли проблемы с сотовыми данными.

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