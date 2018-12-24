Предновогодние билеты на автобусы и поезда в Москву распроданы

Москва, , 16:38 — REGNUM Билеты на все поезда дальнего следования и автобусы в Москву распроданы в преддверии Нового года. Об этом сообщается 24 декабря в микроблоге столичного департамента транспорта в Twitter.

«Билеты на все поезда дальнего следования и регулярные межсубъектные автобусные рейсы в Москву полностью проданы уже с 20 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столичные власти ожидают увеличения числа туристов в Москве в предстоящие праздники по меньше мере на 30% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, ранее в Центре организации дорожного движения Москвы сообщили, что автомобильный трафик в столице вырос на 5% в преддверии Нового года. Как ожидается, пик загруженности дорог будет приходиться на 24−28 декабря, а с вечера 30 декабря предновогодние пробки должны пойти на спад.

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