Ярославский губернатор поручил решить проблему детей из Чашниц

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:35 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов раскритиковал местные власти Переславля за ситуацию с доставкой в школу детей из деревни Чашницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на решение суда местные власти не могли организовать подъезд школьного автобуса до деревни и предложили матери сдавать детей в интернат на пятидневку.

Это недопустимо! Вопрос необходимо было решать сразу, как только он возник, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Я понимаю ограниченность бюджета, но за каждой конкретной проблемой в первую очередь стоят люди. И, конечно, самое простое — прикрываться тем, что недостаточно денежных средств, финансирования. Если не получается справиться на муниципальном уровне, в оперативном порядке необходимо докладывать курирующим заместителям и мне лично. Важно работать не на процесс, а на результат.

К ремонту дороги к населенному пункту планируют приступить в следующем году, а пока родители будут получать компенсацию расходов на проезд до учебного заведения. Такие решения приняты на совещании, которое 24 декабря провел губернатор Дмитрий Миронов.

Движение школьного автобуса по маршруту деревня Чашницы — Переславль-Залесский запрещено ГИБДД из-за отсутствия дорожной инфраструктуры. Дмитрий Миронов поручил заместителю председателя Правительства Виктору Неженцу проработать вопрос ремонта объекта.

Эта дорога муниципальная. Я думаю, что у нас в следующем году по результатам аукционной деятельности останутся средства в дорожном фонде. Мы эти деньги через субсидию можем отдать муниципальному образованию для проектирования. По результатам будет понятно, какой нужен ремонт — капитальный или частично новое строительство. Когда выясним стоимость работ, определим источники и сроки выделения этих средств, — сказал Виктор Неженец.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, до пуска школьного автобуса семье будут компенсировать проезд до школы дважды в неделю. В правительстве говорят, что двое детей Елены Жуковой живут в интернате с понедельника по пятницу. Мы связались с мамой из Чашниц. Ее информация несколько расходится с официальной. Дети жили в интернате с понедельника по среду, а потом каждый день возвращались домой.

Я настаиваю на том, чтобы дети ездили в понедельник, среду, четверг и пятницу. Они все-таки не детдомовцы, им нужно чаще быть дома. В ремонт дороги я, честно говоря, не очень верю», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Жукова.

Сегодня мама была в следственном комитете, который ведет проверку по сообщениям СМИ о нарушении права детей на образование. Там она написала заявление. Также мама рассказала, что сегодня получила денежный перевод в 2,5 тыс рублей от руководителя переславского отделения «Единой России». Партия пообещала найти деньги на оплату такси для проезда детей.

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