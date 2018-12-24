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Правительство Южной Кореи внесет поправки в закон о защите инвалидов

Общество

Поправки в законе о социальной защите инвалидов вступят в силу с 1 июля 2019 года

Сеул, 24 декабря 2018, 16:54 — REGNUM  Правительство Южной Кореи сообщило, что с 1 июля 2019 года вступят в силу поправки в закон о социальной защите инвалидов, сообщает YTN.

На территории Южной Кореи изменят классификацию и характерные особенности установления групп инвалидности с нынешней 1−6 категории на «инвалиды тяжелой группы» и «инвалиды умеренной группы».

Поскольку существующую систему квалификации инвалидности отменят, для получения услуг будет проведена специальная медицинская комиссия. Когда инвалид подает заявку на получение пособия или получение протеза, то будет проводиться повторная комплексная оценка состояния здоровья.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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