Инвалид из Тюмени отсудил у банка деньги за недоступность офиса

Тюмень, , 16:25 — REGNUM Ленинский районный суд Тюмени наказал банк «Открытие», в офис которого инвалид был вынужден заползти. Финансовая организация должна выплатить 20 тыс. рублей морального вреда, хотя истец за неисправную кнопку вызова сотрудника требовал миллион рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Тюменский инвалид Андрей Р. в августе 2018 года добрался до отделения банка «Открытие» за реквизитами к пенсионной карте. Он там получает пенсию. У мужчины нет физической возможности самостоятельно подняться по ступенькам, поэтому нажал кнопку вызова сотрудника банка, которая оказалась неисправной. Тогда инвалид взобрался по крутым лесенкам банковского крыльца ползком.

В итоге, инвалид обратился в суд с иском о компенсации морального вреда.

«Представитель банка заявил, что истец не представил доказательств состояния своего здоровья. Ссылаясь на видеозапись, он утверждал, что инвалид не нажимал кнопку, а провел по ней как по сенсорному экрану. Это свидетельствовало о его нежелании связаться с офисом банка. Он хотел, по версии представителя, через суд получить материальную выгоду и привлечь общественное внимание к своей персоне», — сообщает пресс-служба суда.

Ленинский районный суд не согласился с представителем ответчика, но снизил требования истца с миллиона рублей до 20 тысяч.

Кстати, пока разбирался конфликт в суде, в банке починили кнопку вызова и сделали пандус для инвалидов, сообщает портал 72.ru.

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