Вассерман поздравляет с 2019 годом: «Мы выруливаем на здравый путь»

Москва, , 18:06 — REGNUM Новый, 2019, год должен быть заметно лучше 2018 года и заметно хуже 2020 года, уверен известный эрудит, политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«Поздравляю граждан РФ с тем, что в 2018 году нам предоставили множество поводов доказать нашу стойкость и что благодаря этим поводам мы постепенно выруливаем на здравый путь, — сказал Вассерман. — Что мы все, за исключением экономического блока правительства РФ, понемногу отвыкаем надеяться на чужого дядю и обретаем осознание того, что наших собственных сил вполне достаточно, чтобы решить любые важные для нас задачи. И очень надеюсь, что в 2019 году у нас поводов для проявления стойкости будет меньше, зато мы будем всё эффективнее пользоваться уже накопленным её запасом. И стойкость — это одна из тех вещей, что укрепляются и накапливаются по мере их применения. И желаю нам всем, чтобы для нас 2019 год был заметно лучше 2018 года и заметно хуже 2020 года».