Аргентинский радиоведущий поплатился за оскорбления феминисток

Буэнос-Айрес, , 15:54 — REGNUM Аргентинского радиоведущего Анджела Этчекопара обязали приглашать феминисток в эфир каждую неделю в течение пяти месяцев. Причиной тому стало обвинение ведущего прокуратурой в мизогонии и гендерной дискриминации, передает BBC.

В своей передаче на Radio 10 Этчекопар оскорблял феминисток, называя их «феминаци» (женщины, которые добиваются превосходства над мужчинами, а не равенства) и «отвратительными людьми». Из-за этого его обвинили в «неуважительных, оскорбительных, очерняющих и дискриминационных» выпадах в адрес женщин.

Как отметил прокурор Федерико Диаз, в суде радиоведущий проявил себя как «совершенно другой человек». Он убедил судью, что готов поменять своё отношение к женщинам, и добился снятия обвинений.

По договоренности с гособвинением, Этчекопар будет каждую неделю приглашать в эфир феминисток. Ведущий не имеет права перебивать их в течение 10 минут, а также критиковать после выступления. Кроме того, Этчекопару запретили публично критиковать феминисток в течение года и обязали делать небольшие пожертвования в католическую церковь. Если ведущий нарушит условия договора, рассмотрение дела против него возобновят.

Ранее на испанском острове Майорка анонсировали появление первой гостиницы для женщин. Как отметил руководитель сети гостиниц Som Хоан Энрик Капелла, это никак не связано с феминизмом или защитой прав женщин.

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