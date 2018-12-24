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Глава Ватикана о цунами в Индонезии: «Духовно я вместе с пострадавшими»

Общество

«Я приглашаю всех присоединиться ко мне в молитве»

Глава Ватикана о цунами в Индонезии: «Духовно я вместе с пострадавшими»
H. Michael Miley
Молитва

Ватикан, 24 декабря 2018, 15:48 — REGNUM  Глава Ватикана папа Римский Франциск призвал помолится за индонезийцев, пострадавших от цунами в Зондском проливе, сообщает Sindonews.

Обращаясь к католикам, собравшимся на площади Святого Петра после мессы, папа Римский Франциск пригласил всех помолиться вместе с ним.

«Я приглашаю всех присоединиться ко мне в молитве о погибших в результате цунами в Индонезии и их близких. Духовно я вместе с пострадавшими и всеми теми, кто проходит через это испытание, молюсь о помощи Бога для облегчения их страданий», — заявил папа Римский.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате цунами, обрушившегося на индонезийское побережье 23 декабря 2018 года, погиб 281 человек, 1016 получили ранения и 57 числятся пропавшими без вести.

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