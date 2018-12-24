АТОР: основные туристические острова Индонезии не подверглись удару цунами

Москва, , 15:32 — REGNUM Наиболее популярные у туристов острова Индонезии — Бали и Ломбок — не были затронуты цунами. Об этом со ссылкой на министерство туризма Индонезии сообщает 24 декабря Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что цунами зафиксировано на расстоянии более 600 км к северо-западу от острова Ломбок.

«Туристы празднуют европейское Рождество и готовятся к Новому году. Их отдыху ничего не угрожает. Угрозы цунами на Бали или Ломбоке нет», — цитирует пресс-служба ассоциации заявление офиса по туризму Индонезии Visit Indonesia.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв цунами, обрушившегося на Индонезию, достигло 280 человек. Причиной высокого числа погибших стала нехватка специальной техники, зачастую спасателям приходилось работать голыми руками.

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