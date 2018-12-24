Законопроект об особенностях госзакупок в сфере культуры внесен в Госдуму

Москва, , 15:31 — REGNUM Законопроект об особенностях госзакупок для учреждений культуры внесли в Госдуму депутаты во главе с Еленой Ямпольской («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

В частности, предлагается, что особенности планирования закупок государственными и муниципальными бюджетными учреждениями культуры товаров, работ и услуг, предназначенных для обеспечения их основных видов деятельности, будут установлены правительством РФ.

Дополнениями также предлагается законодательно предусмотреть возможность устанавливать прямой запрет на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) при проведении музеями, архивами, библиотеками конкурсов с ограниченным участием и конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.

Законопроектом предлагается установить максимально допустимые суммы годового объема закупок для заключения контрактов с единым поставщиком в размере не более 5 млн рублей или 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не более 50 млн рублей.

Кроме этого, предлагается расширить перечень учреждений культуры, подпадающих под действие пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона, такими видами учреждений культуры, как дом (центр) народного творчества и дом (центр) ремесел.

Законопроектом разрешается заключение контракта с конкретным юридическим лицом (единственным поставщиком) — производителем конкретных музыкальных инструментов или его официальным представителем на закупку музыкальных инструментов, а также на оказание услуг по обслуживанию и ремонту таких музыкальных инструментов.

Также предлагается расширить перечень случаев заключения контракта с единственным поставщиком в сфере театральных технологий. Имеется в виду создание сценических эффектов, использование видео-контента, лазерных проекций для целей декоративного оформления, имитация погодных явлений и так далее.

Законопроектом также предлагается исключить обязанность заказчика обосновывать цены контрактов, заключаемых при закупке культурных ценностей, произведений литературы и искусства, печатных изданий, а также контрактов, заключаемых с артистами, режиссерами, художниками, композиторами и так далее.

Также законопроектом предлагается исключить требование об обязательном привлечении независимых экспертов для экспертизы результатов исполнения по заключаемым с единственными поставщиками договорами на приобретение культурных ценностей, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного и архивного фондов, на закупку произведений литературы и искусства определенных авторов и на осуществление музеями, архивами, библиотеками закупок услуг страхования, транспортировки, обеспечения безопасности, связанных с обеспечением условий публичного показа культурной ценности, в соответствии с требованиями владельца культурной ценности при проведении временных выставок.

Кроме того, депутаты предлагают исключить из обязанностей заказчика при размещении контрактов с артистами, режиссерами, художниками, композиторами и так далее в единой информационной системе (ЕИС) размещение их персональных данных.