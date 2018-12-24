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Пик заболеваемости ОРВИ в Казахстане ожидают в январе

Общество

В октябре и ноябре заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась по сравнению с 2017 годом

Астана, 24 декабря 2018, 15:34 — REGNUM  Пиковый период заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казахстане ожидается с середины января 2019 года, заявил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин, сообщает 24 декабря агентство «КазтАГ».

Бекшин считает, что жители Казахстана в январе могут привезти с собой из-за рубежа различные вирусные заболевания, что может отразиться на заболеваемости в целом по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября по 24 декабря в Казахстане зарегистрировано около 130 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Вместе с тем, в республике отмечается увеличение численность больных гриппом.

Читайте ранее в этом сюжете: Показатели заболеваемости ОРВИ снизились в Казахстане

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Грипп, ОРЗ
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