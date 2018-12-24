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Власти Москвы анонсировали новый квартал у метро «Кунцевская»

Общество

ЖК состоит из четырёх корпусов переменной этажности

Москва, 24 декабря 2018, 15:28 — REGNUM  В Москве появится жилой квартал в середине 2019 года, сообщил журналистам 24 декабря главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Жилой квартал возводится у станции метро «Кунцевская» в Можайском районе столицы на улице Петра Алексеева. ЖК состоит из четырёх корпусов переменной этажности, расположенных над общей подземной стоянкой на 600 автомобилей.

«Комплекс сформирован по принципу квартальной застройки и отвечает стандартам проектирования жилья, утвержденным мэром Сергеем Собяниным. На первых этажах разместятся общественные помещения: детский сад на 110 мест и развивающие кружки для малышей в возрасте от двух до семи лет», — рассказал главный архитектор.

Предусмотрено появление зоны отдыха и спортплощадки, возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Как сообщало ИА REGNUM, градостроительная политика мэрии Москвы встретила сопротивление в районе Кунцево. Жители микрорайона со старыми пятиэтажками, территорию которого отдали под новую застройку, несколько месяцев боролись на митингах и в суде за то, чтобы не трогали их среду проживания.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Кунцево просят Собянина остановить строительный произвол

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Градостроительная политика мэрии Москвы
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