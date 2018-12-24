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В Ростов-на-Дону привезли краснокнижного бегемота из Дании

Общество

Специально к приезду нового постояльца в зоопарке построена новая всесезонная экспозиция «Животные Африки»

Ростов-на-Дону, 24 декабря 2018, 15:18 — REGNUM  В зоопарке Ростова-на-Дону — новый постоялец. Краснокнижный карликовый бегемот прибыл из Дании. Специально к приезду Наймы в ростовском зоосаде построили новую всесезонную экспозицию «Животные Африки», сообщает ИА REGNUM.

«Вид «Карликовый бегемот» открыт в 1911 году немецким зоологом Гансом Шомбургком. Карликовый бегемот занесён в Красную книгу МСОП как исчезающий вид, который может исчезнуть раньше, чем учёные изучат его биологию в природных условиях», — отметили в зоопарке.

Известно, что Найме в ноябре исполнилось два года. Бегемота передали в Ростов-на-Дону по рекомендации куратора Европейской программы по разведению исчезающих видов животных.

ИА REGNUM напоминает, что осенью текущего года в зоопарке Ростова-на-Дону потомство дали лев Цезарь и львица Олесия. Первое время Аракс находился с мамой в отдельном вольере. В течение месяца он питался молоком матери.

Читайте ранее в этом сюжете: В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение – родился лев Аракс

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