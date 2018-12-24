Страховщики бы одобрили: о привязке ОСАГО к водителю

Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM У идеи привязать ОСАГО к водителю, а не к машине, если масса преимуществ, но принятие такого закона маловероятно, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 декабря, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя инициативу депутатов изменить один из принципов ОСАГО.

Как собщалось ранее, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, в котором предложено дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к автомобилю (как это происходит сейчас), но также к водителю.

Такое предложение обсуждалось еще в 2002 году, до вступления законодательства об ОСАГО в силу. У этого предложения множество понятных преимуществ, самое очевидное из которых состоит в том, что каждый водитель начал бы отвечать за себя. Страховые компании, думаю, поддержали бы это предложение.

Но в 2002 году это предложение не было принято, а в Верховном суде говорили, что в нашем законодательстве принцип ответственности связан с принципом владения. Недостаточно владеть правами, надо владеть машиной. И раз это предложение не было принято тогда, то вряд ли его примут теперь, Гражданский кодекс не изменился, — отметил Александр Холодов.