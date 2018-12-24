В работе управления ФСИН по Оренбуржью найдены нарушения

Оренбург, , 15:06 — REGNUM В работе оренбургского управления ФСИН России найдены нарушения. По обращениям отдельных заявителей проверки не были проведены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

В частности, речь идёт об одном из заключённых исправительной колонии №8. По сведениям прокуратуры, он пожаловался на качество санитарной проверки камер, но реакции на это не было. Другой заключённый того же учреждения заявил противоправных действиях сотрудника колонии. Также в управление ФСИН жаловался осуждённый, который боялся за свою безопасность и просил перевести его в колонию за пределы Оренбуржья.

При этом надзорное ведомство выявило и факт ненадлежащего отношения к обращению местных жителей. Так, жители Оренбурга просили навести санитаный порядок на территории, которая прилегает к следственному изолятору №1. Оно осталось не рассмотренным. Начальнику регионального УФСИН уже внесено представление.