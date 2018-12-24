В двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

Караганда, Казахстан, , 14:55 — REGNUM В Карагандинской и Туркестанской областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов, сообщили 24 декабря в республиканском государственном предприятии (РГП) «Казгидромет».

26 и 27 декабря в Карагандинской области столбики термометров опустятся до 40−42 градусов ниже нуля. 25 декабря в горных районах Туркестанской области в дневное время ожидается метель. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные морозы в Казахстане держатся с 20 декабря. 21 декабря посольство Киргизии в Казахстане рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в соседнюю республику из-за резкого понижения температуры.

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