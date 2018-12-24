Украинские боевики грабят пенсионеров — разведка ЛНР

Луганск, , 14:54 — REGNUM Члены добровольческих украинских неонацистских банд под руководством сотрудников СБУ отнимают деньги у пенсионеров, пересекающих границу между Украиной и Донбассом, заявил представитель народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко 24 декабря во время брифинга.

«Граждане, имеющие пенсионное обеспечение на Украине, получив пенсию и возвращаясь на территорию республики, подвергаются тщательному досмотру и насильственному изъятию всех денежных средств», — сказано в сообщении.

Марочко назвал криминальными те методы воздействия, которые практикует в отношении жителей Донбасса украинская власть.

Напомним, 20 декабря 2018 года представители ДНР и ЛНР обратились к руководству Германии и Франции с просьбой образумить украинскую сторону и не допустить провокацию в Донбассе, которую она активно готовит.

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