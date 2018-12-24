Есть два рецепта избежать похмелья в новогодние праздники

Москва, , 14:41 — REGNUM Врачи молодцы, они знают, как надо заботиться о здоровье. Однако российские граждане редко прислушивается к рекомендациям врачей, даже если серьезно больны. Чего уж говорить о такой «народной» теме, как новогоднее застолье. Практически каждый сам считает себя знатоком и полагает, что ни в чьих рекомендациях не нуждается, надеясь или вовсе не опьянеть до критического уровня, или легко преодолеть симптомы абстинентного синдрома на следующее утро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Более того, многие и вовсе не собираются прекращать возлияния на следующий день, надеясь «выбить клин клином», то есть продолжить празднование в надежде, что новая порция облегчит состояние. Данный подход весьма коварен. Действительно, плохое самочувствие с утра является следствием высокой концентрации ацетальдегидов, образовавшихся в результате употребления спиртного, которые выводятся из организма примерно вдвое медленней, чем выводится сам алкоголь.

«Однако одним из веществ, позволяющих расщеплять ацетальдегидную кислоту является сам алкоголь — именно поэтому выпитая с похмелья рюмка-другая как правило приводят к временному улучшению самочувствия. Тем не менее подавляющее большинство граждан не умеют вовремя остановиться, «уходя на второй круг», что только усугубляет ситуацию. Так что гражданам хочется порекомендовать два простых рецепта: первый — знать меру, второй — не мешать напитки. Тогда и проблем на следующее утро не будет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, медики дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января. По их мнению, самый простой способ избежать похмелья после застолья в новогодние праздники — это вообще исключить алкоголь, заменив его на газированные и негазированные напитки.

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