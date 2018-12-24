Вместо разработчиков: фанат сделал модификацию для игры Subnautica

Сан-Франциско, США, , 15:39 — REGNUM Пользователь с ником Sunrunner выпустил уникальную модификацию для приключенческой игры с элементами выживания Subnautica. Она добавляет в игру кооперативный режим, позволяющий исследовать глубины подводного мира вместе с друзьями, сообщает PCGamer.

Модификация называется Nitrox, автор показал её первый тизер-трейлер ещё в августе 2018 года. Спустя 4 месяца Sunrunner смог выпустить рабочую версию, позволяющую нескольким геймерам на одном сервере использовать все игровые механики оригинальной Subnautica. Автор мода предупредил геймеров о том, что текущая версия Nitrox далека от совершенства и, что Sunrunner планирует привлечь новых специалистов к доработке проекта. Исходный код своей модификации автор опубликовал в открытом доступе для того, чтобы другие игроки могли экспериментировать с ним и, возможно, улучшить.

Разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment знают о существовании модификации и ещё в 2017 году на официальном форуме игры прокомментировали разработку Nitrox. Команда, ответственная за Subnautica, сообщила о том, что полностью поддерживает инициативу Sunrunner, правда считает, что мультиплеер «вряд ли получится столь же качественным, как и однопользовательский режим».

Напомним, что Nitrox стала не единственной крупной игровой модификацией этого года. Так, 11 декабря разработчики оригинального DOOM выпустили мод, продолжающий сюжетную кампанию игры. Он называется Sigil и был создан к 25 годовщине со дня релиза DOOM в 1993 году. Также в ноябре пользователь с ником Mrsaturn241 создал модификацию для Final Fantasy XV. Она добавляла в игру могилы ранее отменённых дополнений. Геймер сообщил, что таким образом «почтил память» не вышедшего контента.

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