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В Петербурге детей силовиков предлагают зачислять в школы в обход очереди

Общество

Особым отношением, по задумке авторов законопроекта, должны воспользоваться также дети следователей, прокуроров и судей

Санкт-Петербург, 24 декабря 2018, 14:12 — REGNUM  Детей прокуроров, сотрудников Следственного комитета и судей стоит зачислять в школы в обход очередей. С такой федеральной инициативой выступили депутаты петербургского парламента от «Единой России» Александр Тетердинко и Павел Зеленков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Приоритетным порядком по российскому законодательству уже пользуются полицейские и сотрудники Росгвардии. По мнению парламентариев, следует распространпить «льготу» на прокуроров и судей, а также следователей СКР.

Тетердинко объяснил, что профессиональная деятельность всех этих людей «отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях», они иногда серьезно рискуют жизнью и здоровьем, а также подвержены «повышенным психологическим нагрузкам».

«Между тем на сегодняшний день судьи, работники прокуратуры и сотрудники СКР, в отличие от сотрудников полиции, штатная численность которых в разы больше, лишены возможности зачислить своих детей в первоочередном порядке в школы по месту жительства, не имеющие интерната», — заметил Тетердинко.

Единороссы предлагают зачислять детей судей, прокуроров и сотрудников СК в школы по месту жительства, не имеющие интерната, в первоочередном порядке.

«Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур», — считает Зеленков.

В соответствии с действующим законодательством, правом на первоочередное зачисление детей в общеобразовательные учреждения обладают военнослужащие, ветераны боевых действий, многодетные семьи, матери-одиночки и родители детей-инвалидов.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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