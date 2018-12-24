В Казахстане пройдут сертификацию выпускники педагогических вузов

Астана, , 14:11 — REGNUM В 2018—2019 учебном году министерство образования и науки Казахстана проведет сертификацию выпускников педагогических вузов, заявил заместитель министра образования и науки Асхат Аймагамбетов на круглом столе по вопросам качества образования в Сенате парламента Казахстана. Об этом 24 декабря сообщает агентство «Казинформ».

Заместитель министра напомнил, что в 2019 году будут выпускаться 33 тыс. будущих педагогов. Аймагамбетов добавил, что в Казахстане необходимо сформировать независимую систему сертификации.

Для реализации этой задачи потребуется открыть центры сертификации. Министерство образования также планирует совершенствовать национальные рамки квалификации.

Напомним, 18 января в национальной палате предпринимателей «Атамекен» прошел круглый стол, на котором участники обсудили разработку национальной системы квалификации выпускников. Отраслевые ассоциации предложили создать обязательные центры сертификации выпускников.

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