В Кузбассе полицейские освободили из «реабилитационного центра» 12 человек

Кемерово, , 14:07 — REGNUM В Кемеровской области три человека похищали и незаконно удерживали людей в «реабилитационном центре». В Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону ИА REGNUM сообщили, что одному из них, 25-летнему жителю Новокузнецкого района, уже предъявлено обвинение по статьям «похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и «незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц» (п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). По версии следствия, с сентября по декабрь 2018 года он с двумя подельниками через знакомых выходили на родственников людей, страдающих алкоголизмом и наркозависимостью, и предлагали им помощь. В большинстве случаев «нуждающихся в лечении» против воли доставляли в «реабилитационный центр» и удерживали там. Фиксированной суммы вознаграждения не было, она варьировалась от 2,5 до 6 тысяч рублей. О том, что группа мужчин незаконно удерживает людей рассказала одна из «пациенток» центра, которой удалось сбежать. «21 декабря 2018 года сотрудниками полиции из реабилитационного заведения были освобождены 12 человек, которые заявили, что их удерживали против воли. Установлен и организатор центра, после чего он был задержан. Следователю мужчина пояснил, что сам раньше страдал наркотической зависимостью, но смог вылечиться и хотел помогать людям. Коттедж, в котором был организован центр, он арендовал, каких-либо документов относительно своей деятельности предоставить не смог», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Севастополе из одного из «реабилитационных центров» были освобождены 17 человек, которых удерживали там против воли. Среди освобождённых были как жители Севастополя и Крыма, так и жители Краснодарского края, Новосибирска, Нижневартовска и других городов России.

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