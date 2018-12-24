В Ингушетии «трудоустроили» в ГУПы сотрудников ФСБ и МВД

Магас, , 14:05 — REGNUM Среди лиц, фиктивно трудоустроенных в Ингушетии, оказались в том числе сотрудники правоохранительных и силовых структур. Выяснением ситуации, в которую попали более 64 тыс. граждан республики, занимаются органы. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Органами правопорядка выясняется, как попала в списки база данных сотрудников органов правопорядка. Там не только пенсионеры, но и действующие сотрудники МВД, прокуратуры и ФСБ», — цитирует Евкурова ТАСС.

По его словам, проводится следствие, которое выяснит, как стало возможным фиктивное «трудоустройство» такого числа людей в различные сельхозпредприятия. По мнению Евкурова, это следствие недоработки ответственных должностных лиц, которые не выполнили как положено свою работу и не изучили списки всего работающего населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года в Ингушетии был вскрыт факт трудоустройства в государственные унитарные предприятия (ГУПы) более 64 тыс. жителей республики. В период с 8 августа 2017 года по 20 августа 2018 года они были были фиктивно трудоустроены на предприятия, где никогда не работали. На самом деле число работающих в ГУПах составляло всего 116 человек.

Было возбуждено семь уголовных дел по статье УК РФ «Служебный подлог». В настоящее время виновные в нем и причины, которые заставили их пойти на подлог, устанавливаются.